Астрономы назвали пять самых ожидаемых астрономических событий в 2020 году

Московский Планетарий опубликовал пять самых ожидаемых астрономических событий в 2020 году.

Метеорный поток

Жители России смогут увидеть первый новогодний звездопад в ночь с 3 на 4 января — именно тогда пройдут самые интенсивные потоки метеоритного дождя. По словам крымского астронома Александра Якушечкина, наблюдение будет доступно из-за слабой фазы Луны, пишет РИА Новости.

«Начало 2020 года, наконец, если позволит погода, даст нам возможность насладиться интереснейшим потокам Квадрантид — первым потоком года. Новолуние было 26 декабря, 3 января Луна пройдет фазу первой четверти», — сказал он.

На широте Крыма Луна зайдет за горизонт в районе половины второго ночи по московскому времени. Именно после этого и стоит наблюдать поток, который к семи утра достигнет своего пика.

«Для наблюдений потока сложатся великолепные условия. Главное — чтобы погода не подвела», — добавил астроном.

Самый большой диск Солнца в году

5 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать одно из самых интересных природных явлений.

Противостояние Марса

14 октября четвертая по удаленности от Солнца планета займет на ночном небе главенствующую позицию — Марс будет виден в созвездии Рыб.

Сатурн и Юпитер

Еще одно ожидаемое астрономическое событие будет в конце наступившего года — 21 декабря. В этот день Сатурн и Юпитер будут разделяться всего лишь шестой частью лунного диска.

Шесть затмений

Специалисты назвали не менее важным шесть затмений: четыре лунных и два солнечных, которые пройдут в 2020 году. Самое первое ожидается полутеневое затмение Луны 10 января. Следующие три можно будет увидеть в летние месяцы: 5 и 21 июня, а также 5 июля. В конце осени — 30 ноября — также пройдет полутеневое затмение Луны и заключительное астрономическое событие случится 14 декабря: полное затмение Солнца лучше всего будет видно жителям Чили и Аргентины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россияне не увидят последнее солнечное затмение 26 декабря 2019 года.