Россияне не увидят последнее солнечное затмение 26 декабря 2019 года

Кольцеобразное солнечное затмение, которое пройдет утром 26 декабря, не будет доступно взору жителей России. По данным специалистов Московского планетария, последнее в уходящем году астрономическое явление не будет наблюдаться на территории РФ, сообщает РИА Новости.

Затмение начнется в 6.36 по московскому времени и закончится в 9.56. Максимальной фазы оно достигнет в 8.17. Ее длительность составит три минуты 40 секунд. Луна всего лишь прикроет Солнце, так как находится слишком далеко от Земли, чтобы закрыть его полностью. Будет виден только светящий тонкий ободок.

Затмение смогут наблюдать жители Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. Впоследствии область видимости астрономического явления пройдет через Индийский океан, и Луна станет доступна взгляду на юге Индии и Индонезии. Максимальная фаза будет видна в районе Сингапура и позднее в Тихом океане.

Кратковременные, не кольцеобразные, моменты затмения смогут заметить жители крайнего юго-востока Европейской части России на восходе Солнца, а также на юге Сибири — в середине короткого дня зимы. Россияне, живущие на Дальнем Востоке, увидят затмение на заходе Солнца. При этом, наибольшая фаза астрономического явления будет доступна взору жителей Дагестана.

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