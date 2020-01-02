Автомобили раскидало по обочинам после лобового столкновения в Ленобласти

После лобового столкновения автомобили раскидало по обочинам на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Видео последствий аварии опубликовано в паблике «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

По предварительной информации, авария произошла около 9.30 утра на 73-м километре Выборгского шоссе после съезда на Первомайское.

Очевидцы сообщают, что водитель ретро-автомобиля «Волга» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Tiguan. Мужчина из раритетного авто был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его пассажирка получила средний вред здоровью. О состоянии тех, кто находился в немецком паркетнике, не сообщается.

На кадрах видно, что «немец» улетел в кювет, а у «Волги» серьезные повреждения передней части. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются. Движение по трассе немного затруднено.