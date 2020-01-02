  1. Пятый канал
  4. Автомобили раскидало по обочинам после лобового столкновения в Ленобласти

Автомобили раскидало по обочинам после лобового столкновения в Ленобласти

, 13:14 | Светлана Шевченко Видео 85

Авария произошла на 73-м километре Выборгского шоссе трассы «Скандинавия».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Vk.com @spb_today

После лобового столкновения автомобили раскидало по обочинам на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Видео последствий аварии опубликовано в паблике «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

По предварительной информации, авария произошла около 9.30 утра на 73-м километре Выборгского шоссе после съезда на Первомайское.

Очевидцы сообщают, что водитель ретро-автомобиля «Волга» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Tiguan. Мужчина из раритетного авто был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его пассажирка получила средний вред здоровью. О состоянии тех, кто находился в немецком паркетнике, не сообщается.

На кадрах видно, что «немец» улетел в кювет, а у «Волги» серьезные повреждения передней части. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются. Движение по трассе немного затруднено.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков

Последние новости

14:10
Военный историк объяснил причины территориальных претензий Эстонии к России
13:56
Кокляев выложил шутливое видео с поеданием черной икры
13:41
Новые поправки в ПДД вступили в силу в России
13:29
Звезда «Интернов» опубликовала семейные фото с молодым мужем
13:14
Автомобили раскидало по обочинам после лобового столкновения в Ленобласти
13:00
Вассерман оценил новогоднее обращение Владимира Путина

Сейчас читают

ТОП-6 неудачных нарядов российских звезд на Новый год
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]