Момент хлопка газа в квартире в Твери попал на видео

Момент взрыва газа в многоквартирном доме в Твери попал на видео. Камера зафиксировала время — 2 января, 6:24.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, возможной причиной ЧП могли стать проводимые в квартире ремонтные работы. В результате произошедшего были госпитализированы два человека. Больше всего пострадала женщина, у которой медики диагностировали ожоги 90% тела.

После обнаружения трещины в стене пострадавшего дома, администрация города приняла решение пока не заселять жителей пострадавшего подъезда.

«Четырнадцать человек, проживающих в подъезде дома по бульвару Гусева, будут размещены в гостинице „Юность“. По поручению губернатора Игоря Рудени, их обеспечат горячим питанием, окажут необходимую помощь и поддержку. Остальные жители находятся у родственников», — сообщили ТАСС в городском правительстве.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ очевидцев хлопка газа в жилом доме в Твери.