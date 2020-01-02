Петербурженка рассказала, как на нее рухнул с крыши горящий мужчина

Жительница Санкт-Петербурга, на которую в центре города упал мужчина, рассказала 5-tv.ru о происшествии. Сейчас она находится в больнице.

«Шли по улице. Громко разговаривали, даже кричали. Мне даже показалось, что это не по-русски — нерусские кричали. Вдруг хлопок, резкий удар по голове, я упала. Все. Даже испугаться не успела», — вспомнила Вера.

Она призналась, что больше переживала за кота, которого в тот момент несла в руках. После падения пострадавшая сама встала на ноги, после чего пошла к автомобилю скорой помощи, который находился неподалеку.

«А все остальное только родственники мои могут рассказать, которые действительно видели и были впечатлены, наверное», — с улыбкой сказала Вера.

Под родственниками она имеет в виду маму и сестру Елену, которые в момент происшествия шли рядом. Те сообщили, что в начале у пострадавшей был сильный стресс. Не обошлось и без других последствий.

5-tv.ru

«У нее очень сильно повреждена нога, прям опухшая. Бегала по улице, искала кота в стрессе. И, главное, рядом вот эта скорая помощь. Мы сами туда пришли ее привели. Там потом ее погрузили и сюда (в больницу — Прим. ред) привезли», — сообщила 5-tv.ru сестра Веры.

Она отметила, что горящий мужчина упал на пострадавшую «вскользь». Однако и этого оказалось достаточно, чтобы огонь успел повредить куртку и брюки женщины. Мама Веры показала обгоревший воротник.

Пока пострадавшая проходила все обследования — компьютерную томографию и рентген — в больницу приехала ее дочь Ирина. Она поделилась эмоциями от произошедшего.

«У меня вообще истерический смех. Ситуация абсурдная. Мужик какой-то горящий с неба свалился. Кто бы поверил?» — рассказала о впечатлениях Ирина.

Как сообщал 5-tv.ru, трагедия произошла вечером 2 января на Боровой улице. Рухнувший на петербурженку мужчина погиб.