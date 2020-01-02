Падение горящего мужчины с крыши дома в Петербурге попало на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома № 34 на Боровой улице в Петербурге. Камера установлена на входе одного из ближайших к месту происшествия заведений.

Как сообщает 78.ru, инцидент произошел в 17:07. В этот момент на улице почти никого не было. Однако в какой-то момент раздался крик мужчины. После, как видно на записи, с крыши на асфальт буквально рухнул огненный шар.

Примечательно, что в этот момент, в том месте, куда рухнул объятый огнем мужчина, проходила компания из трех женщин. В результате произошедшего пострадала одна из них— Вера Волгина — она повредила ногу. Ее осмотрели медики и уже отпустили домой. По словам участниц инцидента, с ними в момент происшествия также был кот. На записи можно увидеть, как животное от страха пересекает проезжую часть и убегает в неизвестном направлении. Позже его удалось разыскать.

Правоохранители полагают, что упавший с крыши мужчина был бездомным, однако женщины, ставшие участницами ЧП, отмечают, что его одежда, которая не успела сгореть, была приличной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербурженка рассказала, как на нее рухнул с крыши горящий мужчина.