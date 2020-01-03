Валерия раскрыла секрет прекрасного внешнего вида после новогоднего застолья

Народная артистка России Валерия вновь поразила своих подписчиков в Instagram тем, как можно великолепно выглядеть не просто в 51 год, да еще и на утро после новогодней ночи.

Певица опубликовала совместное фото со своим супругом продюсером Иосифом Пригожиным на утро 1 января.

«Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное русло. Первое селфи в этом году», — подписала она фото.

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами и вопросами — как же возможно выглядеть так естественно и хорошо.

«Я не пью, поэтому из побочных эффектов — только недосып», — скромно ответила она.

Валерия также рассказала, что под утро к ним в гости заехал Филипп Киркоров.

«Потрясающее завершение новогодней ночи в компании друзей! Ну что может быть лучше?!» — подписала она снимок с королем отечественной поп-музыки.

Instagram @valeriya

«Ну, очень хорошо выглядите для 1 января. Ночь-то праздничная была!» — отметил один из поклонников.

«Здравствуйте, Иосиф и Валерия! Мы конечно же лично не знакомы, но очень хочется сказать вам, как вы прекрасны!» — добавил другой.

Ранее Валерия поделилась фото в откровенном наряде, в очередной раз продемонстрировав прекрасную фигуру.