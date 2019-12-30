«Звезда она и есть звезда!» Валерия в откровенном наряде произвела фурор в сети

Певица Валерия поделилась с подписчиками кадрами со съемочной площадки в своем Instagram-профиле. Артистка позирует в откровенном наряде: в полупрозрачном платье, просвечивающим бюстгальтер знаменитости. Экстравагантности образу 51-летней звезды добавляют лакированные ботфорты, которые изящно смотрятся на стройных ногах исполнительницы.

«Снимаем клип на песню #ТысячиИсторий с @13nazima», — подписала пост знаменитость.

Instagram @valeriya

Для своего возраста Валерия выглядит потрясающе, отмечают поклонники творчества вокалистки. Они восхитились красотой и молодостью, а также сексуальностью звезды и написали ей комплименты в комментариях.

«Как приятно смотреть на Вас. Красивая, утонченная, элегантная… у меня просто не хватит словарного запаса, чтобы все комплименты написать»;

«Ножки стройные, подтянутые! Для сцены или клипа офигетельный образ!»;

«Вот это да! Звезда она и есть звезда!»;

«Если кратко, в Вас целых три буквы В: Восторг, Вдохновение, Восхищение!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Валерии в будущем намерен купить дом для жены и детей.