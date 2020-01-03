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Польские школьники «поиграли» в гестаповцев и узников Освенцима

, 6:42 | Сергей Зеленский Фото 38

Идея поставить такую «сценку», да еще и с танцами пришла в голову взрослым ради репараций Германии.

Фото: Twitter @notesfrompoland

Польские школьники изобразили сцену из бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау в городе Освенцим. Старшеклассники облачились в форму фашистов, а ученики начальных классов — в робы узников, пишет URA.RU.

В ходе этого «действа» был показан танец на фоне колючей проволоки, а «агенты гестапо» заставили «заключенных» встать на колени, после чего сделали вид, что «травят» первоклашек газом, выпустив на сцене какое-то вещество. В итоге все дети рухнули на пол.

После этого появился мужчина, родители которого, по его словам, погибли в Аушвиц-Биркенау, и заявил, что Польша заслуживает компенсаций от Германии.

В комментариях англоязычных пользователей к фото из школы красной нитью проходит, что это дикость таким образом приобщать детей к истории.

Twitter @notesfrompoland

Аушвиц-Биркенау стал наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти. В период с 1941 по 1945 годы на его территории были замучены, расстреляны, умерли от голода, невыносимых условий и болезней около 1,4 миллиона человек. Среди погибших около 1,1 миллиона — евреи, поэтому лагерь стал одним из главных символов Холокоста. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши, восхищавшегося Адольфом Гитлером в 1930-е годы.

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