Предприимчивая челябинка продает купюру в тысячу рублей за семь миллионов

Жительница Челябинска на сайте объявлений Avito выставила на продажу купюру в одну тысячу рублей за баснословные семь миллионов рублей. Так она оценила необычный номер на банкноте — шесть семерок подряд и ноль.

«Купюра красивый номер», — озаглавила она свое сообщение и прикрепила фото.

Avito

Стоит отметить, что банкнота выглядит уже потрепанной. Поскольку объявление было размещено 13 декабря, то по всей видимости, пока желающих приобрести купюру не нашлось.

Однако жительница столицы Южного Урала не одинока в своих аппетитах неплохо подзаработать на госзнаках. Ранее петербуржец опубликовал на Avito объявление о продаже монеты номиналом два рубля по цене в один миллиард рублей. Причиной такой высокой стоимости, по словам продавца, стал «очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов».