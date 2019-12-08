«Цена ей 100 рублей»: Коллекционер о двухрублевой монете, продаваемой за миллиард

Член «Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга» Алексей Шукуров прокомментировал «редкую находку» жителя Северной столицы. Ранее мужчина опубликовал на Avito объявление о продаже монеты номиналом два рубля по цене в один миллиард рублей. Причиной такой высокой стоимости, по словам продавца, стал «очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов».

В свою очередь, эксперт отметил, что петербуржец просто решил завоевать популярность в соцсети. Цена его находки – 100 или 200 рублей. В лучшем случае нумизматы смогут отдать за такую монету 1000 рублей, уверен специалист.

«Мужчина решил хайпануть любым доступным для него способом. Монета из себя пока ничего не представляет. Ее, условно говоря, обычно оценивают так, что все, что до 90 градусов, оценивается, как рубль – градус. То есть цена ей 100 рублей, на любителя, может, 200 дадут», - пояснил Алексей Шукуров в интервью 5-tv.ru.

По словам коллекционера, за монеты, изготовленные в XXI веке, предлагают цены не выше 20-30 тысяч рублей. Стоимость, которую назвал предприимчивый петербуржец – просто нонсенс, особенно, если учесть, что обнаруженный брак не представляет большой ценности.

«Обычное, так скажем, нарушение соосности аверса реверса на 90 градусов. <…> Иногда разворот ценен, когда он 180 градусов», – отметил эксперт.

Тем временем сам продавец ранее 5-tv.ru пояснил, что не заставляет никого приобретать монету. Установленная цена его не смущает.