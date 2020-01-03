Зашквар, чилить, трушный: Какие слова родились и стали модными в 2019 году

В 2019 году в лексиконе русскоговорящих людей появилось множество слов, которые в основном используются в своей речи подростками и пользователями сети. Часто люди не придумывают что-то свое, а заимствуют и адаптируют слова из иностранных языков. Портал Teleprogramma.pro составил список самых модных, новых в 2019 году выражений.

Абьюзер

Слово стало популярным после волны обсуждения темы домашнего насилия. В противопоставлении жертвам, абьюзер — это тот самый человек, который осуществляет насилие над другим, как моральное, так и физическое. Слово abuse в переводе с английского означает «насилие».

Бинджвотчинг

Сериаломаны должны знать этот термин, который переводится как «запойный просмотр сериалов». Эту модель потребления контента популяризирует стриминговый сервис Netflix, который выпускает самые популярные многосерийные кинокартины.

Байопик

Термин «байопик» не новый, особенно для любителей кино. Он означает фильм-биографию какой-то известной персоны. В 2019 году на экраны вышло сразу две картины, которые представили этот жанр: драма Брайана Сингера «Богемская рапсодия», посвященная Фредди Меркьюри, и «Рокетмен» — байопик, главным героем которого стал Сэр Элтон Джон.

Броманс (броман)

С первого взгляда кажется, что это название лекарств или табачной продукции. Но броманс это всего лишь крепкая дружба между мужчинами, без сексуальных отношений. Слово образовано от «бро» (брат или близкий друг) + «роман» — от английского «romance».

Гагачат

Выход фильма «Звезда родилась», в котором певица Леди Гага сыграла возлюбленную Брэдли Купера, обернулся для нее многомесячной травлей в сети. В июне 2019 года стало известно, что Ирина Шейк разошлась с Купером и русскоязычные пользователи Instagram устроили на странице артистки своеобразный флешмоб — начали писать комментарии в ее аккаунте с требованием вернуть мужа в семью, решив, что именно артистка стала причиной расставания пары. А затем юзеры просто начали издеваться и общаться под постами звезды на самые разнообразные темы: начиная с рецептов блюд и заканчивая объявлениями о продаже машин.

Жиробас

Слово совсем не новое, но стало особенно популярным, когда его начали использовать в своей речи знаменитости. Например, телеведущая Тина Канделаки назвала себя «верховным жиробасом» и советовала всем полным людям взять себя в руки и начать заниматься спортом.

Зашквар

Жаргонное слово, синонимичное «позору» или «стыду». Так говорят, когда считают что-то крайне глупым и не модным — одежду, музыку или поступки.

Кибербуллинг

Слово «буллинг» означает травлю человека окружающими, а «кибербуллинг» — травля в сети. Считается, что чаще всего этому подвергаются подростки, однако в 2019 году с кибербуллингом часто сталкивались и взрослые: после победы дочери Алсу в «Голосе», против певицы ополчились в Instagram тысячи хейтеров, которые советовали артистке удалить приложение, чтобы не получать гневных комментариев. Также и Кристина Асмус подверглась травле, после выхода картины «Текст», где она снялась в очень откровенной сцене с Иваном Янковским.

Краудфандинг

Означает сбор средств на какую-то цель через интернет с помощью пользователей сети. Как правило, на специальных краудфандинговых платформах люди собирают деньги на самые разные нужды: на издание книги, на открытие приюта для бездомных животных или на лечение тяжелобольных. В переводе с английского crowd — толпа и funding — финансирование.

РО

Эта короткая аббревиатура от английского read only, которая означает, что человек в интернете читает чужие посты, но при этом никогда их не комментирует и не оставляет отметок «мне нравится».

Сасный

В переводе с английского sassy — нахальный, но со временем слово приобрело положительную оценку и появляется в сети исключительно в таком контексте. Если кто-то пишет «сасный», это можно интерпретировать как «отличный», «классный» и «роскошный».

Трушный

Обычно так говорят, когда видят кого-то или что-то настоящим и истинным. К примеру, трушная советская столовая — это действительно заведение, где блюда по вкусу схожи на блюда из чьей-то молодости или детства, где качество высокое, а цены очень низкие.

Фэйспалм

Жест «рука — лицо», подразумевающий легкий шлепок по лицу, популярен в интернете, ведь с помощью него можно выразить несколько различных эмоций и чувств: разочарование, смущение и усталость. К слову, такой жест есть даже в эмодзи на мобильных устройствах и его можно использовать в диалогах с собеседником, когда он этого заслуживает.

Хайпожор

Как правило, это блогеры, СМИ или просто лидеры мнений, которые привлекают внимание к той или иной «горячей» теме, чтобы создать еще большую шумиху и прославиться.

Чилить

Самое приятное и модное словечко в дни новогодних каникул, означающее отдых и ленивое времяпрепровождение.

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