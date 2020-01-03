Коммунальные услуги в 2020 году подорожают один раз

Тарифы на коммунальные услуги в 2020 году увеличатся один раз — с 1 июля. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. Как следует из документа, рост коммунальных платежей для регионов России составит в среднем от 2,4% до 6,5%.

Наиболее ощутимое увеличение тарифов произойдет на Северном Кавказе — в Ингушетии (5,1%), Дагестане (5,2%), Кабардино-Балкарии (5,4%), и Чечне (6,5%). На 5% индекс оплаты вырастет в Бурятии, Москве, Омской области и Якутии. Самый низкий рост тарифов ожидается в Ненецком автономном округе. Там плата проиндексируется на 2,4%.

В 2019 году тарифы увеличивались дважды — на 1,7% с 1 января и с 1 июля на величины в зависимости от субъекта РФ. Больше всего коммунальные услуги подорожали в Москве и Петербурге — на 4,8% и 4,5%.

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