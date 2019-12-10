Семьи с маленькими детьми будут платить меньше за вывоз мусора

В России могут снизиться тарифы за вывоз мусора. Этого хотят добиться при помощи отмены платы за услугу для малышей в возрасте до трех лет. И до 11-ти для детей из семей льготников. Соответствующую инициативу поддержал Минстрой.

По мнению экспертов, нововведение положительно скажется на семейном бюджете, когда реальные доходы населения снижаются. Более гибкая тарифная политика также должна способствовать снижению долгов россиян за услуги ЖКХ. Пока тариф рассчитывается вне зависимости от возраста владельцев жилья.

Регионы самостоятельно определяют способы расчета платежа: где-то он зависит от количества проживающих в квартире, где-то напрямую связан с площадью помещения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ.