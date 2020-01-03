Тренер молодежной сборной Швеции по хоккею предсказал тяжелый матч с Россией

Тяжелую игру со сборной России предсказал для своих подопечных главный тренер молодежной сборной Швеции Томас Монтен. Ожиданиями от полуфинала он поделился после победы в четвертьфинале МЧМ-2020 над командой Чехии со счетом 5:0. Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

«С Россией мы должны играть на высоких скоростях. Должны насесть на русских, заставить их много играть в обороне. Тогда у нас есть шанс», — сказал Монтен.

В последний раз сборные России и Швеции встретились в ноябре. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу шведов. Но, по словам тренера, прошлая победа ничего не значит для предстоящей игры. Ведь тогда у россиян было лишь восемь человек из нынешнего состава. Чтобы определить тактику и стиль игры соперников Монтен обещал просмотреть с командой матчи РФ в Чехии.

«Мои игроки говорят, что Россия должна их бояться? Думаю, мы тоже должны бояться Россию, это невероятная команда», — заключил наставник.

Полуфинальная встреча состоится 4 января в 17:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею в Чехии.