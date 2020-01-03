Эрдоган утвердил законопроект, предусматривающий отправку военных в Ливию

Президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган ратифицировал законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию. Об этом сообщает официальное правительственное издание Resmi Gazete.

Накануне этот документ был поддержан турецким парламентом. Издание отмечает, что на первом этапе целью военных будет являться обучение бойцов ливийского Правительства национального согласия (ПНС). Кроме того сообщается, что Анкара планирует рассмотреть также возможность поставки разработанного турецкими конструкторами оружия.

Решение турецкого парламента вызвало осуждение со стороны властей Египта. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД арабской республики, оно является прямым нарушением резолюции Совбеза ООН и эмбарго на поставки оружия, включающего также военное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что ПНС обратилось официально за помощью к Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии, которую возглавляет маршал Халиф Хафтар. Эрдоган регулярно заявлял, что будет готов оказать помощь, если таковая потребуется.