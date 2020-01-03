  1. Пятый канал
  4. Эрдоган утвердил законопроект, предусматривающий отправку военных в Ливию

Эрдоган утвердил законопроект, предусматривающий отправку военных в Ливию

, 16:03 | Светлана Шевченко 19

По данным парламентского издания, на первом этапе их цель — обучение бойцов ливийского Правительства национального согласия.

Фото: ТАСС/Depo Photos via ZUMA Wire

Президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган ратифицировал законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию. Об этом сообщает официальное правительственное издание Resmi Gazete.

Накануне этот документ был поддержан турецким парламентом. Издание отмечает, что на первом этапе целью военных будет являться обучение бойцов ливийского Правительства национального согласия (ПНС). Кроме того сообщается, что Анкара планирует рассмотреть также возможность поставки разработанного турецкими конструкторами оружия.

Решение турецкого парламента вызвало осуждение со стороны властей Египта. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД арабской республики, оно является прямым нарушением резолюции Совбеза ООН и эмбарго на поставки оружия, включающего также военное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что ПНС обратилось официально за помощью к Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии, которую возглавляет маршал Халиф Хафтар. Эрдоган регулярно заявлял, что будет готов оказать помощь, если таковая потребуется.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины

Последние новости

16:03
Эрдоган утвердил законопроект, предусматривающий отправку военных в Ливию
15:46
Поклонники критикуют Альбину Джанабаеву за небрежный внешний вид
15:31
«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию
15:15
Шнуров снова соберет «Ленинград» для выступления в Калифорнии
14:51
«США толкают Иран в ядерную программу»: политолог о реакции на гибель Сулеймани
14:37
«Супервумэн!»: Светлана Дружинина прогулялась по снегу босиком

Сейчас читают

«Супервумэн!»: Светлана Дружинина прогулялась по снегу босиком
Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины
Курникова показала подросших детей от Иглесиаса

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]