Ведический астролог Яна Ваганова разработала календарь вещих снов на январь 2020 года. 5-tv.ru публикует даты, в которые человеку может приоткрыться будущее.

Астролог предупредила, что вещий сон можно увидеть только под утро. Она объяснила это тем, что дневной сон «быстрый». А вот вечерний и ночной сны зачастую бывают телесными, поэтому не содержат особого смысла. Тому есть простое объяснение, засыпая, человек продолжает обдумывать события уходящего дня или строит планы на будущее.

В утренние же часы происходит самое интересное и главное. В этот момент мозг спящего человека освобождается от повседневных мыслей и готов принимать информацию из загадочных миров. Наиболее достоверные пророчества снятся в конкретные лунные сутки.

Десятые лунные сутки, 4 января. Сновидение, увиденное этой ночью, не содержит особой смысловой нагрузки. Не стоит уделять ему внимания больше, чем отражению своего настроения. Скорее всего, сон показывает нынешнее состояние нервной системы.

11-е лунные сутки, 5 января. Настроение увиденного сна отображает события, которые произойдут с вами спустя три дня. Если во сне произошло радостное событие, что через трое суток стоит ждать удачи, если увидели ночью нечто плохое, то и через три дня радости ждать не стоит.

12-е лунные сутки, 6 января. Сон имеет свойство исполняться на седьмой день после ночи, в которую был увиден. События, которые явились в сновидении, в точности произойдут в жизни спустя неделю.

13-е лунные сутки, 7 января. Увиденное сновидение несет судьбоносное значение. Произойдут события спустя десять дней. Нечто кардинальным образом перевернет вашу жизнь. Настроение изменений угадать невозможно, они могут быть как хорошими, так и неприятными.

14-е лунные сутки, 8 января. Исполнение этого сна стоит ждать достаточно скоро. Перемены в жизни он может принести как хорошие, так и плохие. В любом случае, вам не придется долго мучиться в ожиданиях.

Полнолуние и 15-е лунные сутки, 9 января. Сновидение, явившееся этой ночью, наверняка исполнится в реальности. Более того, увидеть вы его сможете очень скоро. Возможно, в этот же день сна. Эмоции, которые принесет вам осуществление этого сна, зависят только от настроения самого видения.

16-е лунные сутки, 10 января. Исполнение этого сна придет достаточно скоро. Более того, вы наверняка будете знать, что все произошедшие события явились вам во сне. Возможно чувство дежавю.

17-е лунные сутки, 11 января. Сон, явившийся в эту ночь — вещий. Исполнится он на девятнадцатый день после того, как был увиден. События в действительности будут максимально соответствовать вашему сновидению.

18-е лунные сутки, 12 января. Исполнение сна, приснившегося сегодня, не стоит ждать раньше, чем спустя девятнадцать дней. Произойдет оно в двадцатый. Впечатления, полученные от исполнения сна, будут максимально соответствовать эмоциям, которые вы ощутили сегодня утром.

19-е лунные сутки, 13 января. События, увиденные этой ночью, достоверны. Вы можете доверять всему, что показало вам видение. Это поможет принять правильные решения в будущем. Возможно, что истинный смысл сна вы поймете только на восьмой день после прошедшей ночи.

20-е лунные сутки, 14 января. Настроение увиденного сна, как правило, радостно. Чаще всего он предвещает улучшение финансового положения, выздоровление от возможных болезней или успех в личной жизни.

21-е лунные сутки, 15 января. Сон является вещим и исполнится спустя короткое время. Старайтесь не забыть видение, чтобы при его осуществлении поступить правильно.

22-е лунные сутки, 16 января. Сон не имеет никакой смысловой нагрузки. Исполнения его в действительности ждать не стоит.

23-и лунные сутки, 17 января. Вне зависимости от того, какие события приснились этой ночью, они не осуществятся. Не стоит придавать им большое значение.

24-е лунные сутки, 18 января. Сон, увиденный сегодня, описывает события, которые произойдут спустя одиннадцать полных дней. Вы можете полностью доверять увиденному.

25-е лунные сутки, 19 января. Увиденный этой ночью сон не содержит никакого особенного смысла. Скорее всего, в нем происходили какие-то бытовые действия. Например, поход по магазинам или уборка. Осуществление сна очевидно, но никаких изменений в вашу жизнь оно не принесет.

26-е лунные сутки, 20 января. Сон не имеет никакой эмоциональной нагрузки. Если вы увидели нечто плохое, то можно полностью расслабиться. Негативные события не найдут себе места в реальной жизни.

27-е лунные сутки, 21 января. В эту ночь снятся только хорошие сны. Не факт, что они исполнятся в реальной жизни, однако настроение хорошее с утра обеспечат. Старайтесь не возлагать на радостные события больших надежд.

28-е лунные сутки, 22 января. Увиденный этой ночью сон является вещим. Однако скорого его осуществления в реальной жизни ждать не стоит. Найдет свое применение сновидение только на двадцать четвертый день после того, как вы его увидели.

29-е лунные сутки, 23 января. Увиденное этой ночью сновидение не содержит никакого смысла. Скорее всего, вы даже не вспомните его к утру. Не стоит придавать картинам большого значения, даже если вы помните, что во сне происходили какие-то важные события. Скорее всего, это просто отражение ваших переживаний.

30-е лунные сутки, 24 января. Сон, увиденный этой ночью, вещий. Исполнение событий, показанных вам Морфеем, стоит ожидать не скоро. Как правило, свое воплощение в реальной жизни они находят не раньше, чем через месяц после того, как вы их увидели.

Новолуние, первые лунные сутки, 25 января. В этот день сновидения радостные, переполненные хорошими эмоциями, что обеспечивает отличное настроение с утра. Велика вероятность исполнения сна в реальной жизни.

Вторые лунные сутки, 26 января. Как правило, в эту ночь снятся вещие сны. Но события, которые они предвещают, несут только радостные эмоции.

Третьи лунные сутки, 27 января. Сновидения, явившиеся в эту ночь, не содержат в себе никакого тайного смысла. Они не являются предзнаменованием, и не сбываются в реальной жизни.

Четвертые лунные сутки, 28 января. Сон, увиденный в эту ночь, обязательно исполнится. События, которые он предвещает, могут быть как хорошими, так и плохими.

Пятые лунные сутки, 29 января. Сны, явившиеся в эту ночь, наверняка исполнятся. В текущие сутки космос посылает человеку предостережения или предупреждения, проще всего это сделать через сновидение.

Шестые лунные сутки, 30 января. Сегодняшнее сновидение покажет вам исход волнующих событий. Если вы приняли рискованное решение, то его последствия будут отображены этой ночью.

Седьмые лунные сутки, 31 января. Приснившиеся события или картины этой ночью могут иметь место в реальной жизни. Но не стоит ждать их скорого воплощения.

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