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  4. Водитель на Hyundai приземлился на крышу на юге Петербурга

Водитель на Hyundai приземлился на крышу на юге Петербурга

, 20:36 | Светлана Шевченко Видео 23

По предварительной информации, водителю и пассажирам удалось выжить в столь серьезном ДТП.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Страшное ДТП произошло вечером на юге Санкт-Петербурга. Водитель, управляя  Hyundai Solaris, не справился с управлением, перевернулся и приземлился на крышу на разделительной полосе, снеся собой часть дорожного ограждения.

Фотографии и видео с места происшествия опубликовал паблик "ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге".

Очевидцы сообщают, что водитель и его два пассажира выжили в столь серьезной аварии. 

"Живы. Один на скорой уехал, двое других с гематомами. Еще у одного травма живота", - написал в сети свидетель произошедшего.

По некоторым данным, автомобиль может быть арендный. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Водитель на Hyundai приземлился на крышу на юге Петербурга

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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