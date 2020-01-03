Водитель на Hyundai приземлился на крышу на юге Петербурга

Страшное ДТП произошло вечером на юге Санкт-Петербурга. Водитель, управляя Hyundai Solaris, не справился с управлением, перевернулся и приземлился на крышу на разделительной полосе, снеся собой часть дорожного ограждения.

Фотографии и видео с места происшествия опубликовал паблик "ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге".

Очевидцы сообщают, что водитель и его два пассажира выжили в столь серьезной аварии.

"Живы. Один на скорой уехал, двое других с гематомами. Еще у одного травма живота", - написал в сети свидетель произошедшего.

По некоторым данным, автомобиль может быть арендный. Обстоятельства ДТП устанавливаются.