  1. Пятый канал
  4. Два акробата из РФ упали с десятиметровой высоты в Амстердаме

Два акробата из РФ упали с десятиметровой высоты в Амстердаме

, 23:44 | Алиса Маркова 24

Артисты сорвались с высоты во время представления «Всемирный рождественский цирк» в театре «Карре».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Gao Jing, YouTube @Ronald De Klerk

Два российских акробата упали с десятиметровой высоты во время представления, которое проходило в Амстердаме. В столице Нидерландов в театре «Карре» шло представление под названием «Всемирный рождественский цирк», пишет ТАСС со ссылкой на сообщение информационного агентства Нидерландов АНП.

Отмечается, что мужчина и женщина одновременно сорвались с высоты около десяти метров, более того мужчина приземлился на женщину.

«Речь идет о паре из России, которая исполняет номер под названием „Небесные ангелы“. Они известны тем, что выступают без защитной сетки», — заявил продюсер представления Хенк ван дер Мейден.

Он также добавил, что пострадавшие артисты были немедленно госпитализированы, оба, при поступлении в больницу были в сознании. По данных медиков, травмы одного из акробатов оцениваются как серьезные.

По сведениям очевидцев, сразу после инцидента зрителей вывели из зала, представление было прекращено. Тем временем выступления в выходные дни пройдут, как и запланировано.

Отмечается также, что так как ЧП рассматривается как инцидент на рабочем месте, его расследованием займется специальная инспекция при Министерстве социальных дел и занятости Нидерландов.

Представление «Всемирный рождественский цирк» проводится три раза в день в театре «Карре» с 19 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. В этом году шоу исполнилось 35 лет — оно проводится каждый год. В нем участвуют несколько десятков артистов из девяти стран. Номер «Небесные ангелы» в 2017 году получил престижную цирковую награду «Золотой клоун».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что акробатка сорвалась с высоты в цирке Владивостока.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины

Последние новости

0:02
«Не будем публиковать фотографии»: 47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
23:44
Два акробата из РФ упали с десятиметровой высоты в Амстердаме
23:27
Видео: маленькая девочка пожаловалась на педофила из Екатеринбурга
23:06
Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
22:49
Дети Галкина и Пугачевой не узнали себя на видео пятилетней давности
22:32
США отправят три тысячи военных на Ближний Восток после убийства Сулеймани

Сейчас читают

Названа фитнес-формула, которая поможет скинуть до пяти сантиметров в талии
Когда снятся вещие сны — календарь на январь 2020 года
Курникова показала подросших детей от Иглесиаса

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]