Два акробата из РФ упали с десятиметровой высоты в Амстердаме

Два российских акробата упали с десятиметровой высоты во время представления, которое проходило в Амстердаме. В столице Нидерландов в театре «Карре» шло представление под названием «Всемирный рождественский цирк», пишет ТАСС со ссылкой на сообщение информационного агентства Нидерландов АНП.

Отмечается, что мужчина и женщина одновременно сорвались с высоты около десяти метров, более того мужчина приземлился на женщину.

«Речь идет о паре из России, которая исполняет номер под названием „Небесные ангелы“. Они известны тем, что выступают без защитной сетки», — заявил продюсер представления Хенк ван дер Мейден.

Он также добавил, что пострадавшие артисты были немедленно госпитализированы, оба, при поступлении в больницу были в сознании. По данных медиков, травмы одного из акробатов оцениваются как серьезные.

По сведениям очевидцев, сразу после инцидента зрителей вывели из зала, представление было прекращено. Тем временем выступления в выходные дни пройдут, как и запланировано.

Отмечается также, что так как ЧП рассматривается как инцидент на рабочем месте, его расследованием займется специальная инспекция при Министерстве социальных дел и занятости Нидерландов.

Представление «Всемирный рождественский цирк» проводится три раза в день в театре «Карре» с 19 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. В этом году шоу исполнилось 35 лет — оно проводится каждый год. В нем участвуют несколько десятков артистов из девяти стран. Номер «Небесные ангелы» в 2017 году получил престижную цирковую награду «Золотой клоун».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что акробатка сорвалась с высоты в цирке Владивостока.