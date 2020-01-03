29-летний Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Скандально известный нападающий сборной России по футболу Федор Смолов недавно опубликовал кадр, где он в компании друзей и эффектных девушек отдыхает на морском берегу в новогодние каникулы. Среди прекрасных спутниц поклонники спортсмена узнали Марию Юмашеву — внучку первого президента России Бориса Ельцина, с которой, по слухам, у Смолова давно завязались отношения. В Instagram Федор опубликовал совместный кадр с девушкой. Также снимок, где несовершеннолетняя Мария нежно обнимает футболиста, появился в сторис блога.

Поклонники спортсмена неоднозначно отреагировали на новую пассию Смолова — по их мнению Мария рядом с нападающим пока еще кажется ребенком, а не сформировавшейся девушкой.

Instagram @smolovfedor_10

«А девчонка то как крепко держит Федьку»;

«Мда уж, неожиданно конечно»;

«Федь, минус две тысячи подсписок женской аудитории»;

«Ого, внучка Бориса Ельцина. Она ведь школьница 17 лет», — засыпали фолловеры вопросами футболиста.

Про Марию Юмашеву известно, что она с детства активно изучала французский и английский языки. Увлекалась танцами, балетом, посещала театральный кружок и брала уроки конного спорта. Образование она получает в частной элитной школе.

Что касается Федора Смолова, то его никак нельзя назвать идеальным претендентом на сердце примерной Юмашевой. О подвигах футболиста на личном фронте ходят легенды, а новости о скандальной аварии и грязном сквернословии в эфире матча до сих пор не сходят с полос СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федор Смолов хотел быть рядом с Кокориным и Мамаевым во время драки.