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  4. 29-летний Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

, 17:06 | Алиса Старжевская Фото 986

Фотографию с совместного отдыха с девушкой футболист выложил у себя в личном блоге.

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Фото, видео: Instagram @smolovfedor_10

Скандально известный нападающий сборной России по футболу Федор Смолов недавно опубликовал кадр, где он в компании друзей и эффектных девушек отдыхает на морском берегу в новогодние каникулы. Среди прекрасных спутниц поклонники спортсмена узнали Марию Юмашеву — внучку первого президента России Бориса Ельцина, с которой, по слухам, у Смолова давно завязались отношения. В Instagram Федор опубликовал совместный кадр с девушкой. Также снимок, где несовершеннолетняя Мария нежно обнимает футболиста, появился в сторис блога.

Поклонники спортсмена неоднозначно отреагировали на новую пассию Смолова — по их мнению Мария рядом с нападающим пока еще кажется ребенком, а не сформировавшейся девушкой.

Instagram @smolovfedor_10

«А девчонка то как крепко держит Федьку»;

«Мда уж, неожиданно конечно»;

«Федь, минус две тысячи подсписок женской аудитории»;

«Ого, внучка Бориса Ельцина. Она ведь школьница 17 лет», — засыпали фолловеры вопросами футболиста.

Про Марию Юмашеву известно, что она с детства активно изучала французский и английский языки. Увлекалась танцами, балетом, посещала театральный кружок и брала уроки конного спорта. Образование она получает в частной элитной школе.

Что касается Федора Смолова, то его никак нельзя назвать идеальным претендентом на сердце примерной Юмашевой. О подвигах футболиста на личном фронте ходят легенды, а новости о скандальной аварии и грязном сквернословии в эфире матча до сих пор не сходят с полос СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федор Смолов хотел быть рядом с Кокориным и Мамаевым во время драки.

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