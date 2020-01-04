Международный ралли-марафон «ДАКАР» стартует в Саудовской Аравии

Международный ралли-марафон «ДАКАР» стартует в городе Джидда в Саудовской Аравии. Все команды завершили необходимые предстартовые процедуры: предварительную и окончательную технические инспекции, а также административные проверки.

В зачете внедорожников MINI ALL4 Racing от команды X-raid G-Energy Team выступит петербуржец Владимир Васильев. Помимо него, в составе находятся еще шесть опытных экипажей из спортсменов, которые представляют десять стран.

Владимир Васильев — мастер спорта международного класса по автоспорту сильнейший российский раллист в классе внедорожников. Он рассказал, что с коллегами они уже попробовали ездить по местности.

«В целом я остался доволен, мы неплохо настроили подвеску, и машина ведет себя хорошо и комфортно. Эти два дня перед стартом довольно насыщенные и времени на отдых уже нет: ранние подъемы. Сегодня рано утром мы уже успели пройти административные и технические проверки вместе со всей нашей большой командой», — рассказал он.

Одними из самых заметных команд на «ДАКАРе» по традиции станет «КАМАЗ-мастер», в том числе четырехкратный победитель ралли-рейда Эдуард Николаев, Андрея Каргинов, который выигрывал эту гонку шесть лет назад, а также экипажи Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова.

Среди участников также — Сергей Карякин, который в 2017 году выиграл в классе квадроциклов. В этот раз он попробует силы за рулем мотовездехода.

«ДАКАР» впервые проходит вне Южной Америки. Дело в том, что Эр-Рияд заключил с промоутером ралли пятилетний контракт в рамках масштабной кампании по повышению туристической привлекательности страны.

Непосредственно гонки начнутся утром 5 января. Первый спецучасток — 433 километра — сразу же поставит перед участниками «ДАКАРа» сложнейшие навигационные задачи. Дорожные условия и покрытие трассы первого дня будут постоянно меняться — этап будет начинаться с горных каньонов и пересохших рек, и продолжится на песчаных дюнах.

Общая протяженность дистанции «ДАКАРа» составит 7 900 километров, при этом более пяти тысяч километров — это скоростные участки гонки. Соревнования продлятся до 17 января.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как участники команды «КАМАЗ-мастер» готовятся к ралли «ДАКАР».