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Сибиряк стрелял в Новый год из оружия и попал в лицо шестилетнему мальчику

, 3:59 | Игорь Рязов 29

Жители и полиция Иркутска разыскивают человека, палившего в праздник, предположительно, из карабина.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Неизвестный открыл стрельбу из оружия в воздух во время празднования Нового года в садоводстве «Светофор» под Иркутском. В результате был ранен шестилетний мальчик, сообщает сайт KP.RU.

Ребенок вышел вместе со взрослыми из дома, чтобы посмотреть праздничный салют. В какой-то момент он упал в сугроб и начал кричать, что в него попали.

Мальчика занесли на руках в дом, чтобы осмотреть. У него было окровавлено лицо и поцарапана шея. Из капюшона выпала пуля.

«Самая настоящая пуля калибра 7.62 на 39. Ни деформированная, ничего. Я разбираюсь в этом и сразу понял, что выпущена она из боевого оружия», — сказал дедушка ребенка Николай.

Мальчику вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Пуля прошла по касательной, зацепив ребенку щеку и немного оцарапав шею. Ему промыли рану и наложили три шва.

Полиция изъяла пулю и осмотрела место происшествия. Свою версию и детали происшествия стражи порядка обещают изложить позже. Между тем, в соцсетях люди призывают найти стрелка. Местные жители считают, что выстрелы были произведены с берега Ангары из карабина по навесной траектории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель Infiniti устроил стрельбу в центре Петербурга.

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