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Видео: Водитель Infiniti устроил стрельбу в центре Петербурга

, 23:10 | Алиса Маркова Видео 131

Произошедшее на перекрестке улицы Ефимова и набережной реки Фонтанки запечатлела камера видеорегистратора.

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Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев, ВКонтакте @spb_today

Водитель Infiniti выстрелил в воздух из неустановленного оружия в центре Петербурга. ЧП произошло на перекрестке улицы Ефимова и набережной реки Фонтанки. Запись с камеры видеорегистратора была опубликована в паблике ДТП и ЧП Сантк-Петербурга во Вконтакте. Судя по видео, все произошло еще днем 2 января, однако известно об этом стало только сейчас.

На видео можно заметить белый автомобиль Infiniti, который остановился на единственной свободной полосе на улице Ефимова. Из-за этого оказалось перекрыто движение по проезжей части. Автор видео из автомобиля позади Infiniti начал сигналить, ругаясь, что не намерен объезжать затор по встречной полосе.

Водитель внедорожника в свою очередь спокойно вышел из машины, открыл багажник и начал не торопясь загружать вещи. После этого он вернулся за руль, достал оттуда нечто похожее на пистолет, и один раз выстрелил в воздух, а после спокойно сел в машину и уехал. В полиции пока инцидент никак не комментировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что был задержан водитель тюнингованной LADA Priorа, стрелявший из автомата в центре Петербурга.

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