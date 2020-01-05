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  4. «Похожи?»: Лена Темникова выложила новогоднее фото с отцом

«Похожи?»: Лена Темникова выложила новогоднее фото с отцом

, 6:58 | Игорь Рязов Фото 70

Подписчики экс-солистки группы SEREBRО отметили невероятное внешнее сходство певицы и ее отца, и попросили выкладывать семейные фото чаще.

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Фото, видео: Instagram @lenatemnikovaofficial

Певица Лена Темникова выложила на своей странице в Instagram новогоднее фото с отцом. На снимке экс-солистка группы SEREBRO обнимается с папой на фоне елки.

«Папа мой! Похожи?» — подписала фотографию певица.

Instagram @lenatemnikovaofficial

В комментариях обращают внимание на наряд отца Темниковой, соглашаются, что папа и дочь очень похожи, также многие попросили артистку чаще выкладывать добрые семейные снимки.

«Папу в мерч одела? Ему идет!» — написала подписчица, на что Лена ответила: «Он обожает их»;

«Свитшот на папе самый модный»;

«Очень похожи, ты прямо копия», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Темникова впала в отчаяние из-за отмены концертов на Дальнем Востоке.

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