«Похожи?»: Лена Темникова выложила новогоднее фото с отцом

Певица Лена Темникова выложила на своей странице в Instagram новогоднее фото с отцом. На снимке экс-солистка группы SEREBRO обнимается с папой на фоне елки.

«Папа мой! Похожи?» — подписала фотографию певица.

Instagram @lenatemnikovaofficial

В комментариях обращают внимание на наряд отца Темниковой, соглашаются, что папа и дочь очень похожи, также многие попросили артистку чаще выкладывать добрые семейные снимки.

«Папу в мерч одела? Ему идет!» — написала подписчица, на что Лена ответила: «Он обожает их»;

«Свитшот на папе самый модный»;

«Очень похожи, ты прямо копия», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Темникова впала в отчаяние из-за отмены концертов на Дальнем Востоке.