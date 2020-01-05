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Канада разгромила Финляндию и попробует отомстить России в финале МЧМ по хоккею

, 7:34 | Игорь Рязов Видео 95

В рамках проходящего в Чехии молодежного чемпионата российские и канадские хоккеисты встретятся во второй раз.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Simon HastegÃ…Rd

Сборная Канады разгромила команду Финляндии во втором полуфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Первые четыре шайбы в ворота финнов канадцы забросили в первом периоде. Пятый гол был забит во второй двадцатиминутке. Третий отрезок времени прошел без забитых шайб.

Таким образом, Финляндия вышла в финал МЧМ. Бороться за первое место канадцы будут с россиянами, которым ранее проиграли с разгромным счетом 6:0. Решающий матч пройдет 5 января и начнется в 21:00 по московскому времени.

За третье место будут бороться сборные Швеции и Финляндии. Они тоже сыграют 5 января. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Как сообщал 5-tv.ru, в финал МЧМ по хоккею Россия прошла после матча со Швецией. Вырвать победу удалось в овертайме — счет 5:4.

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