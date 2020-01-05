«Завтрак с бокалом шампанского»: Михалкова об идеальных новогодних праздниках

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, как проводит новогодние праздники. Впечатлениями от отдыха теледива поделилась в Instagram. По словам артистки, ее каникулы в Москве — просто идеальны.

Публикацию красавица сопроводила фотографией из ресторана. На снимке Юлия Михалкова позирует за столиком в вечернем платье с оригинальным коктейлем в руках.

«Мой четвертый день новогодних праздников идеален: завтрак с бокалом шампанского, прогулки с друзьями по сверкающей Москве и никаких разговоров о делах!» — поведала знаменитость.

Instagram @mihalkova

Однако все в этом мире не вечно. Юлия Михалкова призналась, что уже 5 января вынуждена будет вернуться к прежнему распорядку. Звезде предстоит решать рабочие вопросы, вновь начать заниматься физическими нагрузками и перестать баловать себя поздними подъемами с постели.

«Начинаю „закругляться“: завтрак без шампанского, первые рабочие встречи, возвращение к спортивному режиму и, конечно, правильный режим дня. Никакого сна до 12!» — высказалась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актеры «Уральских пельменей» поведали о причинах ухода Юлии Михалковой.