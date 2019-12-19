Думает о ногтях: актеры «Уральских пельменей» о причинах ухода Михалковой

Участники шоу «Уральские пельмени» рассказали о том, почему закончилось сотрудничество с Юлией Михалковой. Пути коллектива и актрисы разошлись еще несколько месяцев назад, но юмористы долго хранили молчание по этому поводу.

Сама Михалкова объясняла, что устала от образа «глупой дурочки», которую ей раз за разом приходилось играть в шоу. Однако участники «пельменей» отмечают, что есть и другая причина. Один из актеров шоу, Роман Постовалов, рассказал, что у Юлии в последнее время приоритеты были расставлены так, что работа над постановками коллектива была далеко не на первом месте.

«У Юлии, как мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность. Она больше думает, как волосы лежат, как ногти блестят», — цитирует артиста сайт KP.RU.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Михалкова похвасталась эффектными образами.