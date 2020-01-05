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Солнце максимально сблизится с Землей 5 января

, 9:01 | Анастасия Игонина 35

Увидеть астрономическое явление можно будет при помощи телескопа.

Фото: Zuma\TASS

Максимальное сближение Солнца и Земли произойдет 5 января. В этот день наша планета будет в перигелии — наиболее близкой к Солнцу точке собственной орбиты.

Из-за этого астрономического явления солнечный диск будет казаться больше на 3%. Однако, как утверждают специалисты, невооруженным глазом заметить разницу будет невозможно. Различия будут видны только если смотреть через телескоп.

«Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия (дальней от Солнца точке земной орбиты — Прим.ред.) и перигелия неощутимо на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода», — цитируют «Невские новости» сотрудника планетария.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что астрономы назвали пять самых ожидаемых астрономических событий в 2020 году.

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