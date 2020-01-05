Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов на чемпионате мира — 2020 в Чехии. По мнению шведской команды, поведение их соперников из России на полуфинальной встрече было неуважительным по отношению к ним.

Речь идет о жесте одного из игроков сборной РФ — проезжая мимо скамейки, на которой сидели члены команды Швеции, российский нападающий Александр Хованов поцеловал герб на своей форме. По мнению нападающего шведской сборной Альбина Эрикссона, в этом жесте проявилось неуважение к противнику.

«Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна России. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально», — цитирует спортсмена Aftonbladet.

«Это хоккей, эмоции. Но это все равно проявление неуважения», — соглашается с ним форвард Самуэль Фагемо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Канада разгромила Финляндию и попробует отомстить России в финале МЧМ по хоккею.