  1. Пятый канал
  4. Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

, 9:37 | Анастасия Игонина Видео 1 858

Спортсменам не понравилось, как российская молодежка повела себя во время матча чемпионата мира.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, /Simon HastegÃƒâ€¦Rd

Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов на чемпионате мира — 2020 в Чехии. По мнению шведской команды, поведение их соперников из России на полуфинальной встрече было неуважительным по отношению к ним.

Речь идет о жесте одного из игроков сборной РФ — проезжая мимо скамейки, на которой сидели члены команды Швеции, российский нападающий Александр Хованов поцеловал герб на своей форме. По мнению нападающего шведской сборной Альбина Эрикссона, в этом жесте проявилось неуважение к противнику.

«Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна России. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально», — цитирует спортсмена Aftonbladet.

«Это хоккей, эмоции. Но это все равно проявление неуважения», — соглашается с ним форвард Самуэль Фагемо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Канада разгромила Финляндию и попробует отомстить России в финале МЧМ по хоккею.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 5 января: убывающая Луна в Тельце помогает в финансовых делах

Последние новости

10:59
Самбурская пошла «за хлебом» в купальнике
10:44
Российские работодатели планируют увеличение зарплат в 2020 году
10:30
«Почему не женился?»: Супруга Адама Сэндлера сосватала его Дженнифер Энистон
10:14
Польша раскритиковала заявление Украины о «праве выбирать героев»
9:57
Стало известно о возможном воссоединении Феофилактовой с арабским богачом
9:37
Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

Сейчас читают

Гороскоп на 5 января: убывающая Луна в Тельце помогает в финансовых делах
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января
Анастасия Волочкова шокировала поклонников малым размером купальника

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]