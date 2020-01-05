Польша раскритиковала заявление Украины о «праве выбирать героев»

Польша раскритиковала заявление Украины о праве стран выбирать своих героев. Заявление пресс-секретаря МИД Незалежной Екатерины Зеленко прозвучало накануне.

В ответ на слова Зеленко посольство Польши на Украине выступило с собственным заявлением. В тексте сообщения, которое процитировала одна из польских радиостанций, отмечается, что в подобные заявления из уст украинского дипломата «трудно поверить». Также посольство отмечает, что высказывание Зеленко до сих пор не появилось на официальном сайте МИД Украины.

«Если бы они были правдой, это означало бы, что украинская дипломатия входит в число героев национальных идеологов интегрального национализма, из-за которых пали десятки, тысячи поляков, евреев и тысячи представителей других наций», — говорится в заявлении польской стороны.

Накануне Екатерина Зеленко выступила с заявлением о том, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», а решать, кого именно нужно считать героем, должны историки, а не политики. Таким образом политик ответила на упреки за официальные торжества в честь националиста Бандеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой».