«Неухоженное общежитие»: украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой». В своей публикации Павел Зубюк обратил внимание на удручающее состояние столицы Незалежной.

Текст появился в издании Zahid.net: Зубюк отметил, что украинская столица существенно отстает от российской как в размерах, так и в развитии города.

«Можно даже сказать точнее: Киев — это такая второсортная, меньшая по размеру Москва», — убежден он.

Так, журналист отмечает, что в стране нет других городов, которые могли бы составить конкуренцию Киеву и хотя бы потенциально претендовать на звание столицы. При этом и сам Киев держится, по мнению Зубюка, на весьма невысоком уровне.

Среди проблем города журналист назвал точечную застройку и процветание «строительной мафии», пробки, безвкусную архитектуру и коррупцию.

«Киев — не дом, а неухоженное общежитие. И пока лицом нашего государства будет именно это административное образование, трудно будет кого-то убедить, что Украина — не Россия в цивилизационном смысле», — подводит итог автор.

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