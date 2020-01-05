«Британская Кардашьян» сделала селфи своего огромного бюста

«Британская Кардашьян» сразила поклонников селфи в ярком бикини. Новое фото появилось на странице модели Деми Роуз в Instagram.
В кадре девушка позирует на фоне тропических пальм и аутентичной беседки-бунгало. На Роуз виден бюстгальтер от ярко-желтого купальника. Модель сохраняет серьезное выражение лица.
«Немного селфи никому не повредит», — подписала снимок «британская Кардашьян».
Поклонники пришли в восторг от непосредственного фото. В комментариях фанаты Деми принялись забрасывать своего кумира комплиментами.
«Красивая снаружи и изнутри!»
«Боже! Выходи за меня!»
«Прелестный ангел!» — пишут фолловеры модели.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «британская Кардашьян» в леопардовом платье призвала сосредоточиться на ней.