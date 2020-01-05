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«Британская Кардашьян» сделала селфи своего огромного бюста

, 11:53 | Анастасия Игонина Фото 201

Самостоятельно сделанное моделью фото вызвало бурю восторга у подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

«Британская Кардашьян» сразила поклонников селфи в ярком бикини. Новое фото появилось на странице модели Деми Роуз в Instagram.

В кадре девушка позирует на фоне тропических пальм и аутентичной беседки-бунгало. На Роуз виден бюстгальтер от ярко-желтого купальника. Модель сохраняет серьезное выражение лица.

«Немного селфи никому не повредит», — подписала снимок «британская Кардашьян».

Instagram @demirosemawby

Поклонники пришли в восторг от непосредственного фото. В комментариях фанаты Деми принялись забрасывать своего кумира комплиментами.

«Красивая снаружи и изнутри!»

«Боже! Выходи за меня!»

«Прелестный ангел!» — пишут фолловеры модели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «британская Кардашьян» в леопардовом платье призвала сосредоточиться на ней.

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