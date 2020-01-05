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«Больше не больно»: поддерживавшие врача Павленко скорбят о его смерти

, 13:57 | Анастасия Игонина Видео 19

Андрея Павленко не стало утром 5 января.

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Фото, видео: Facebook / tdcancer, ВКонтакте @tdcancer

Не стало Андрея Павленко — врача-онколога, несколько лет боровшегося с раком желудка. Новость о трагическом событии появилась в сообществе, ставшем своего рода видеодневником мужчины в период борьбы с болезнью. В комментариях к печальной публикации пользователи принялись высказывать свои соболезнования и делиться разрывающими их эмоциями.

«Искренне верила, что хотя бы доктор победит!»

«Вечная светлая память замечательному Доктору и Человеку с большой буквы! Так надеялись на его выздоровление! Скорбим!»

«Сердце разрывается. Никогда так не плакала по незнакомому мне человеку».

«Как же больно и жалко, что уходят такие молодые и хорошие люди!»

«Вечная память. До последнего верила в чудо».

«Это хорошо, что больше не больно. Спасибо за все», — пишут юзеры.

Сообщение о смерти онколога сопровождалось обращением Андрея ко всем неравнодушным — его он записал заранее, специально для дня, когда его не станет.

«Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер. Но я бы хотел поблагодарить каждого. Каждого человека, который был со мной и шел этот нелегкий путь от момента диагностики до самого конца», — говорит Павленко в самом начале видео.

Медик поблагодарил всех неравнодушных за теплые слова и письма с поддержкой, которые он получал от пользователей в течение всей борьбы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за несколько дней до смерти Павленко написал о скором завершении своего жизненного пути и попрощался со всеми.

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