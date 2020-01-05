«Больше не больно»: поддерживавшие врача Павленко скорбят о его смерти

Не стало Андрея Павленко — врача-онколога, несколько лет боровшегося с раком желудка. Новость о трагическом событии появилась в сообществе, ставшем своего рода видеодневником мужчины в период борьбы с болезнью. В комментариях к печальной публикации пользователи принялись высказывать свои соболезнования и делиться разрывающими их эмоциями.
«Искренне верила, что хотя бы доктор победит!»
«Вечная светлая память замечательному Доктору и Человеку с большой буквы! Так надеялись на его выздоровление! Скорбим!»
«Сердце разрывается. Никогда так не плакала по незнакомому мне человеку».
«Как же больно и жалко, что уходят такие молодые и хорошие люди!»
«Вечная память. До последнего верила в чудо».
«Это хорошо, что больше не больно. Спасибо за все», — пишут юзеры.
Сообщение о смерти онколога сопровождалось обращением Андрея ко всем неравнодушным — его он записал заранее, специально для дня, когда его не станет.
«Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер. Но я бы хотел поблагодарить каждого. Каждого человека, который был со мной и шел этот нелегкий путь от момента диагностики до самого конца», — говорит Павленко в самом начале видео.
Медик поблагодарил всех неравнодушных за теплые слова и письма с поддержкой, которые он получал от пользователей в течение всей борьбы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что за несколько дней до смерти Павленко написал о скором завершении своего жизненного пути и попрощался со всеми.