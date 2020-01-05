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Написавший прощальное письмо петербургский онколог скончался от рака

, 11:23 | Светлана Шевченко 1 318

Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Андрей Павленко боролся с раком желудка. Специалист призывал больных онкологией продолжать верить и никогда не сдаваться.

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Фото, видео: Facebook / Андрей Павленко

В Петербурге после почти годовой борьбы с раком желудка скончался хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Андрей Павленко. Об этом на странице в социальной сети сообщила его супруга.

«Сегодня 5 января в 8.20 Андрея не стало», — гласит сообщение.

Онкологию у Павленко диагностировали в марте прошлого года. После этого он завел блог, где откровенно рассказывал о болезни. Кроме того, известный в Северной столице врач организовал благотворительный проект CancerFund по улучшению качества помощи людям с онкологическими заболеваниями. Пациентов он принимал до последнего.

2 января 2020 года Андрей Павленко опубликовал на своей странице прощальный пост, в котором сообщил, что в борьбе с болезнью он проиграл.

«Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов!» — написал он.

Но даже это не сломило его веру в то, что рак можно и нужно побеждать.

«Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — написал онколог.

У Андрея Павленко осталась жена и трое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые установили прямую связь между группой крови и вероятностью возникновения рака.

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