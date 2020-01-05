Сборная России уступила Канаде в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Российские хоккеисты стали обладателями серебряных медалей в финальном матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии. Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу канадцев.

Российские спортсмены были впереди соперников в середине второго периода, благодаря тому, что Никита Александров сумел переправить в ворота шайбу, которую от синей линии запустил Егор Замула. Однако канадцам удалось отыграться, Дилан Козенс смог пробить голкипера.

Через три минуты после этого, россиянин Григорий Денисенко отправил шайбу в ворота канадцев.

Максим Соркин реализовал третью шайбу в середине последнего периода. Но, несмотря на усилия российских спортсменов, Коннор Маймайкл и Баретт Хэйтон сравняли счет. Перелом матча в пользу канадских игроков произошел буквально за четыре минуты до конца игры — шайба Экила Томаса в ворота россиян оказалась решающей.

Российский защитник молодежной сборной Александр Романов вошел в символическую сборную МЧМ-2020.

CANADA HAS WON THE 2020 #WorldJuniors! @HC_WJC pic.twitter.com/wOqO0Rnau8

На встрече, которая проходила в Остраве, присутствии 8693 зрителей.

Российская сборная в десятый раз стала серебряным призером. Ранее наши спортсмены четыре раза становились победителями турнира и девять раз были обладателями бронзы.

Для хоккеистов молодежной сборной из Канады — «золото» стало 18-м. Помимо этого, спортсмены ранее завоевывали 11 серебряных и шесть бронзовых медалей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как болельщики поддерживали сборную России на МЧМ.