  1. Пятый канал
  4. Сборная России уступила Канаде в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная России уступила Канаде в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею

, 23:49 | Нюра Незванова Видео 164

Спортсмены из Канады обыграли россиян со счетом 4:3.

Фото: Twitter @IIHFHockey

Российские хоккеисты стали обладателями серебряных медалей в финальном матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии. Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу канадцев.

Российские спортсмены были впереди соперников в середине второго периода, благодаря тому, что Никита Александров сумел переправить в ворота шайбу, которую от синей линии запустил Егор Замула. Однако канадцам удалось отыграться, Дилан Козенс смог пробить голкипера.

Через три минуты после этого, россиянин Григорий Денисенко отправил шайбу в ворота канадцев.

Максим Соркин реализовал третью шайбу в середине последнего периода. Но, несмотря на усилия российских спортсменов, Коннор Маймайкл и Баретт Хэйтон сравняли счет. Перелом матча в пользу канадских игроков произошел буквально за четыре минуты до конца игры — шайба Экила Томаса в ворота россиян оказалась решающей.

Российский защитник молодежной сборной Александр Романов вошел в символическую сборную МЧМ-2020.

CANADA HAS WON THE 2020 #WorldJuniors! @HC_WJC pic.twitter.com/wOqO0Rnau8

На встрече, которая проходила в Остраве, присутствии 8693 зрителей.

Российская сборная в десятый раз стала серебряным призером. Ранее наши спортсмены четыре раза становились победителями турнира и девять раз были обладателями бронзы.

Для хоккеистов молодежной сборной из Канады — «золото» стало 18-м. Помимо этого, спортсмены ранее завоевывали 11 серебряных и шесть бронзовых медалей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как болельщики поддерживали сборную России на МЧМ.

Читайте также

61.91
-0.12 69.38
0.04
Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются заботливые отчимы

Последние новости

0:24
Теперь и в Таиланде: Волочкова продемонстрировала шпагат в гамаке — фото
0:01
Рождество Христово: История, традиции, колядки, приметы и гадания
23:49
Сборная России уступила Канаде в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею
23:39
Хуан Гуайдо снят с поста главы парламента Венесуэлы
23:26
У посольства США в Багдаде разорвались две ракеты
23:04
Глава гильдии киноведов отметил влияние «Вторжения» на судьбу кинофантастики

Сейчас читают

Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ
Жена Стаса Костюшкина попала в ДТП в Москве
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]