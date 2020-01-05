«Порвем канадский лист»: болельщики в сети желают победы сборной России на МЧМ

Уже вечером на чешском стадионе стадионе «Остравар-Арена» состоится финал молодежного чемпионата. На льду встретятся давние соперники: Россия и Канада.

К слову, в рамках только этого турнира это будет вторая встреча. В ходе отбора канадцы уступили россиянам с разгромным счетом 0:6. Тогда игра даже закончилась скандалом. Капитан сборной Канады Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения гимна России по завершении встречи. В итоге никто из россиян не подал ему руки.

Получится ли у канадцев взять матч-реванш? К тому же, сегодняшний финал Хейтон возможно пропустит после полученной травмы в полуфинале с Финляндией.

Российские болельщики в свою очередь уверены в победе отечественной команды и активно обсуждают будущий финал в сети.

«6:4 Россия — Канада. Мы порвем канадский лист. Россия вперед!..» — цитирует одного из фанатов InfoReactor.

«Канада — не такая уж сильная команда. Нашим по плечу. Шведы, финны сильнее», — заявляет другой.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, канадцы раскатали сборную Финляндии в полуфинале со счетом 5:0. Встреча российской сборной со Швецией была более напряженной — 5:4.

Финал состоится в 21.00.