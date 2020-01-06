  1. Пятый канал
  4. Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Джокер»

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Джокер»

, 7:13 | Нюра Незванова 45

77-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

Фото: ТАСС / Kevin Sullivan

Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине «Джокер». Артист удостоен награды в номинации «Лучший актер в драме». На это звание также претендовали Адам Драйвер («Брачная история»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Кристиан Бейл («Ford против Ferrari»), и Джонатан Прайс за «Два папы».

Награда в категории «Лучшая драматическая роль» досталась Рене Зеллвегер за участие в картине «Джуди». В этой номинации также были представлены Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Синтия Эриво («Гарриет»).

77-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе. Мероприятие транслируется в эфире телеканала NBC.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что награду за «лучший фильм на иностранном языке» получила картина южнокорейского режиссера «Паразиты».

Читайте также

-3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

8:03
Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Тульской области
7:47
«Однажды в… Голливуде» Тарантино получил «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм — комедия или мюзикл»
7:32
В Минздраве обсудят идею обязательного генетического теста для доноров перед ЭКО
7:13
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Джокер»
7:04
Бейонсе появилась на церемонии вручения «Золотого глобуса» в роскошном платье
6:44
Лолита рассказала, как однажды сорвала новогоднее шоу в Тамбове

Сейчас читают

Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ
Миллиард за 100 рублей: Москвич стал обладателем выигрыша в новогодней лотерее
Пять законов, которые огорчат автомобилистов в 2020 году

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]