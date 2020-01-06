Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Джокер»

Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине «Джокер». Артист удостоен награды в номинации «Лучший актер в драме». На это звание также претендовали Адам Драйвер («Брачная история»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Кристиан Бейл («Ford против Ferrari»), и Джонатан Прайс за «Два папы».

Награда в категории «Лучшая драматическая роль» досталась Рене Зеллвегер за участие в картине «Джуди». В этой номинации также были представлены Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Синтия Эриво («Гарриет»).

77-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе. Мероприятие транслируется в эфире телеканала NBC.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что награду за «лучший фильм на иностранном языке» получила картина южнокорейского режиссера «Паразиты».