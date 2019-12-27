«Какая же вы чудесная»: лучезарная Куркова сразила сеть стройными ногами

Равшана Куркова порадовала своих поклонников демонстрацией стройных ног. Новые снимки появились на странице актрисы в Instagram.

В кадре девушка позирует в платье-жакете до середины бедра. Образ завершают крупные пуговицы на наряде Равшаны. На черно-белых снимках Куркова широко и счастливо улыбается.

Instagram @rav_shana

Однако подписчики актрисы обратили внимание не только на выражение лица своего кумира. Фолловеры с удовольствием любуются на длинные стройные ноги девушки. Равшана обута в босоножки на высокой шпильке, что делает ее ноги еще более женственными — это в комментариях отметили и пользователи.

«Ноги! Ноги! Ноги!»

«Какая же вы чудесная», — восхищены юзеры.

Однако не всем подписчикам понравилось, как выглядит Куркова. Некоторым из почитателей Равшаны показалось, что актриса слишком худощава.

«Накормить ее хочу! Худая!» — резюмируют они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Равшана Куркова показала фото из «тренажерки».