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  4. Мнение психиатра: кишечная инфекция Кристины Асмус — последствия травли актрисы после фильма «Текст»

Мнение психиатра: кишечная инфекция Кристины Асмус — последствия травли актрисы после фильма «Текст»

, 12:37 | Алиса Старжевская Фото 72

Артистка накануне Нового года попала в больницу и экстремально похудела.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Недавно кинозвезда Кристина Асмус заставила волноваться своих поклонников — артистка сообщила, что уже неделю лежит в больнице с бактериальной инфекцией. И хотя на последней фотографии, выложенной на странице актрисы в Instagram, девушка выглядит румяной и здоровой, врач-психотерапевт утверждает, что болезнь Кристины развилась не на пустом месте, пишут «7Дней.ру».

Психотерапевт Евгений Крайнов уверен, что не последнюю роль в заболевании звезды сыграла психосоматика — здоровый организм девушки легко поддался кишечной инфекции из-за недавно перенесенного стресса.

«Болезнь, которую перенесла Кристина Асмус, это история не только про бактерии и инфекции. Совершенно очевидно, что на фоне травли, которую ей устроили в уходящем году, „в ход пошла“ психосоматика. Такие эмоциональные атаки способен отражать только очень сильный человек, а Кристина — девушка хрупкая не только внешне, но и ранимая внутри», — цитирует издание специалиста.

По словам Куркова, сейчас актрисе необходимо больше проводить времени дома, общаться с близкими, и стараться не волноваться.

На новом фото Асмус, одетая в домашний костюм, который демонстрирует ее оголенный живот, расположилась на кровати с белоснежным постельным бельем.

«Четвертое января — продолжаем постельный режим», — заявила в комментариях актриса.

Instagram @asmuskristina 

Судя по снимку, Асмус воспользовалась не только ретушью, но и фильтрами. И хотя на фото актриса выглядит румяной, заметно, что и так миниатюрная Кристина стала совсем тростинкой — за время болезни она потеряла несколько килограммов.

Преданные фанаты не оставляют любимицу без теплых слов и комплиментов — многие фолловеры пожелали Асмус скорейшего выздоровления.

«Кристина, какая у Вас шикарная шея!»;

«Выздоравливайте»;

«Хватит болеть, красотка», — написали юзеры.

Кристина Асмус снялась в фильме «Текст». В киноленте присутствует эротическая сцена, за которую на актрису ополчились юзеры в сети, да и некоторые знаменитости высказались не самым лестным образом. После выхода картины на экран Асмус пришлось не единожды комментировать свою работу в данном фильме и, в частности, постельную сцену. А в одной из передач на YouTube-канале артистка даже расплакалась, рассказывая о хейте в свой адрес после съемок в эротической сцене.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус подвела итоги 2019-го.

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