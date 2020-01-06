  1. Пятый канал
  4. Рождественские гадания: четыре проверенных способа узнать свою судьбу

Рождественские гадания: четыре проверенных способа узнать свою судьбу

, 14:00 | Алиса Старжевская Видео 427

Дни с Рождественского сочельника по Крещение — самые удачные, чтобы построить планы на будущее.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Beznosov, CHROMORANGE / Bilderbox

Еще со времен Древней Руси молодые девушки обращались за помощью к различным приметам и обрядам. Больше всего юные предсказательницы ждали святочные дни с Рождественского сочельника по Крещение — считалось, что в эти числа потусторонние силы наиболее активны.

5-tv.ru рассказывает о четырех самых популярных и проверенных способов узнать свою судьбу.

Гадание на зеркалах

Зловещий и мистический ритуал проводили в одиночку, в тишине и в полной темноте ровно в полночь. Свеча ставилась напротив зеркала. Облик будущего суженного должен был появиться в пламени — в это время, вглядываясь в зеркало, будущая невеста обязательно приговаривала «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный». После гадания свечу гасили, бросали в костер или закапывали.

Гадание на свече

Для этого популярного ритуала использовали восковые свечи, воду и ложку. Стекающий воск набирали в столовый прибор и вливали в воду — горячая масса образовывала узоры, по которым можно было предсказать будущее. Кольцо символизировало брак, а вот плохим знаком считался крест.

Гадание на нитках

Горящие нитки помогали незамужним барышням выяснить, кому удастся выйти замуж в новом году. Девушки собирались в избе и садились в круг. Та, чья нитка сгорала быстрее остальных должна была скоро оправится под венец.

Гадание с кольцом

Этот обряд не требует особых приготовлений — для его проведения необходимы стакан, вода и обручальное кольцо. Девушка искала украшение у подруг или у мамы — через него она продевала свой волос. Когда кольцо начинало раскачиваться, предсказательница считала удары о стенки — их количество говорило о том, сколько лет осталось до замужества.

Ранее 5-tv.ru писал, об истории, традициях, колядках, примет и гаданиях Рождества Христова.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

14:11
В Петербурге прощаются с онкологом Андреем Павленко
14:00
Рождественские гадания: четыре проверенных способа узнать свою судьбу
13:50
Более 7,4 миллиона туристов посетили Крым в 2019 году
13:36
Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в массовом ДТП под Курганом
13:17
«Еще не видел такой истории»: Киркоров высоко оценил «Вторжение» Бондарчука
12:59
Грудной ребенок замерз на балконе в Хабаровском крае

Сейчас читают

Равшана Куркова отдыхает на Бали с новым возлюбленным
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]