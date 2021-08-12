Назван ТОП-7 специй, которые предотвращают рак желудка

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Ниса Мурзанаева
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По словам диетолога Елены Соломатиной, перечисленные приправы также способны ускорить выздоровление людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Olaf Krüger, Rainer F. Steussloff/Intro, imagebroker/Alfred Schauhuber

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые пищевые продукты способны снизить риск возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Специалист назвала ТОП-7 специй, которые предотвращают рак желудка или ускоряют выздоровление людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Имбирь

Азиатский корнеплод помогает при лечении рака желудка. Есть данный продукт можно в любом виде: сушеном, свежем, молотом и других.

Розмарин

Пикантная приправа рекомендована в пищу тем, кто начал резко терять вес и аппетит. Диетолог советует употреблять розмарин вместе с черным чаем — подобный коктейль успокоит желудок.

Куркума

Корни куркумы обладают свойствами антиоксидантов. Добавляя специю в блюда, можно защитить себя от развития онкологических заболеваний. Помимо всего прочего, в куркуме содержатся противовоспалительные вещества.

Красный перец

Острая специя способна привести процесс пищеварения в полный порядок. Также в красном перце содержится вещество, способное снижать боль. Однако с этой специей нужно быть осторожнее — при контакте с кожными покровами она вызывает ожоги.

Чеснок

По мнению диетолога, эта специя обладает огромным количеством полезных свойств. Если постоянно есть чеснок, то можно избежать онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также рака груди. Главное достоинство чеснока — способность ликвидировать инфекционные бактерии.

Мята перечная

Способна избавить от спазмов, диареи и других расстройствах желудка. Мяту рекомендуют есть даже при пищевом отравлении. Ее отвар советуют потреблять вместо чая пациентам с онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта — она улучшает отток желчи.

Ромашка

Заваренная в кипятке ромашка поможет расслабить кишечник, а значит — избавит от спазмов. Также ей советуют полоскать рот, дабы избежать последствий химиотерапии. Ко всему прочему, ромашка улучшает сон и обладает успокаивающим эффектом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гранат может помочь в борьбе с онкологией.

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