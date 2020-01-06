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Три человека погибли в Курганской области, отравившись угарным газом

, 19:06 | Марина Неруцких Срочная новость 54

Трагический инцидент произошел в городе Долматово.

Трагедия разыгралась в городе Долматово Курганской области. В одном из частных домов три человека отравились бытовым угарным газом. Приехавшие на вызов специалисты экстренных служб констатировали смерть пострадавших. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.

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Три человека погибли в Курганской области, отравившись угарным газом

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