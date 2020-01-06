Трагедия разыгралась в городе Долматово Курганской области. В одном из частных домов три человека отравились бытовым угарным газом. Приехавшие на вызов специалисты экстренных служб констатировали смерть пострадавших. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.
Три человека погибли в Курганской области, отравившись угарным газом
Сегодня, 19:06 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 54
Трагический инцидент произошел в городе Долматово.
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