«Спасательница Малибу»: Бородина очаровала фанатов снимком в красном купальнике

Телеведущая Ксения Бородина вместе со всей семьей улетела на новогодние каникулы на море. Артистка с радостью делится снимками детей и себя самой на своей странице в Instagram.

На одной из фотографий звезда телестройки позирует в красном слитном купальнике стоя во весь рост на качелях. На заднем фоне виден пляж с лежаками и море.

«Чего-чего, а купальников я с собой взяла полчемодана… Буквально на все случаи жизни», — подписала пост Ксения.

Instagram @borodylia

Поклонники Бородиной пришли в восторг от такого яркого летнего наряда.

«Очень идет красный цвет»;

«Шикарная»;

«Статуэтка»;

«Ксюня, вы похожи на спасательницу Малибу», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина пережила паническую атаку.