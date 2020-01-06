«Спасательница Малибу»: Бородина очаровала фанатов снимком в красном купальнике

Телеведущая Ксения Бородина вместе со всей семьей улетела на новогодние каникулы на море. Артистка с радостью делится снимками детей и себя самой на своей странице в Instagram.
На одной из фотографий звезда телестройки позирует в красном слитном купальнике стоя во весь рост на качелях. На заднем фоне виден пляж с лежаками и море.
«Чего-чего, а купальников я с собой взяла полчемодана… Буквально на все случаи жизни», — подписала пост Ксения.
Поклонники Бородиной пришли в восторг от такого яркого летнего наряда.
«Очень идет красный цвет»;
«Шикарная»;
«Статуэтка»;
«Ксюня, вы похожи на спасательницу Малибу», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина пережила паническую атаку.