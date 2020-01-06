  1. Пятый канал
  4. «Спасательница Малибу»: Бородина очаровала фанатов снимком в красном купальнике

«Спасательница Малибу»: Бородина очаровала фанатов снимком в красном купальнике

, 20:11 | Мия Субботина Фото 270

Телеведущая опубликовала фото из отпуска в Таиланде на своей странице в соцсети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина вместе со всей семьей улетела на новогодние каникулы на море. Артистка с радостью делится снимками детей и себя самой на своей странице в Instagram.

На одной из фотографий звезда телестройки позирует в красном слитном купальнике стоя во весь рост на качелях. На заднем фоне виден пляж с лежаками и море.

«Чего-чего, а купальников я с собой взяла полчемодана… Буквально на все случаи жизни», — подписала пост Ксения.

Instagram @borodylia

Поклонники Бородиной пришли в восторг от такого яркого летнего наряда.

«Очень идет красный цвет»;

«Шикарная»;

«Статуэтка»;

«Ксюня, вы похожи на спасательницу Малибу», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина пережила паническую атаку.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

20:27
Двое россиян и один индус похищены пиратами в Нигерии
20:11
«Спасательница Малибу»: Бородина очаровала фанатов снимком в красном купальнике
19:55
«Фигура-огонь»: Чехова в лыжном комбинезоне взволновала поклонников зоной декольте
19:37
Киновед отметил актуальность затронутых во «Вторжении» тем
19:21
Попугай перепугал соседей, которым пришлось вызвать полицию — видео
19:06
Три человека погибли в Курганской области, отравившись угарным газом

Сейчас читают

Дочь Пугачевой и Галкина сыграла телеведущую, стоя за стеклянной дверью
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]