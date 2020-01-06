  1. Пятый канал
  4. «Ощущение, что не спасут»: Ксения Бородина пережила паническую атаку

«Ощущение, что не спасут»: Ксения Бородина пережила паническую атаку

, 9:00 | Валентин Черников Фото 391

Ведущая рассказала, как испытала приступ внезапной тревоги на отдыхе в Таиланде.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @borodylia

Паническая атака чуть не испортила заграничный отдых Ксении Бородиной. Об этом телеведущая написала в Instagram.

По словам звезды «Дома-2», прежде она не воспринимала всерьез рассказы о таких приступах. Но накануне в Таиланде сама пережила состояние бесконтрольной тревоги и беспричинного страха.

«Очень неприятное чувство. С чем оно связано — понять сложно. Скорее всего из-за смены поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала. Мне помог горячий душ, включила аудиокнигу, муж старался отвлекать. Но все равно, когда ты еще на острове, ощущение, что не спасут и умрешь прямо тут. Я это раз сто вчера повторила», — поделилась Бородина.

Instagram @borodylia

Ситуацию усугубило то, что в местных аптеках не продают снотворных без рецепта. К тому же сама теледива боится пить подобные препараты. Так Ксения провела тревожную ночь и уснула только утром.

Подписчики поддержали любимицу, посоветовали ведущей больше отдыхать, учиться расслабляться и следить за режимом сна.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Бородиной умилил пользователей комплиментом супруге в купальнике.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

9:44
Россиянин погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте в Грузии
9:32
Лопес, Энистон, Пэлтроу: лучшие наряды красной дорожки премии «Золотого глобуса»
9:16
Папарацци засняли похудевшего Брэдли Купера в день его 45-летия
9:00
«Ощущение, что не спасут»: Ксения Бородина пережила паническую атаку
8:44
Японский военный аналитик назвал советский истребитель самым быстрым в мире
8:33
«Цвет настроения синий?»: Смеющийся Киркоров беззаботно плавает в океане — фото

Сейчас читают

Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января
Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ
«На что я подписался? Ради чего?!» Манукян показал, как отдыхает с Бузовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]