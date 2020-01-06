«Ощущение, что не спасут»: Ксения Бородина пережила паническую атаку

Паническая атака чуть не испортила заграничный отдых Ксении Бородиной. Об этом телеведущая написала в Instagram.

По словам звезды «Дома-2», прежде она не воспринимала всерьез рассказы о таких приступах. Но накануне в Таиланде сама пережила состояние бесконтрольной тревоги и беспричинного страха.

«Очень неприятное чувство. С чем оно связано — понять сложно. Скорее всего из-за смены поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала. Мне помог горячий душ, включила аудиокнигу, муж старался отвлекать. Но все равно, когда ты еще на острове, ощущение, что не спасут и умрешь прямо тут. Я это раз сто вчера повторила», — поделилась Бородина.

Instagram @borodylia

Ситуацию усугубило то, что в местных аптеках не продают снотворных без рецепта. К тому же сама теледива боится пить подобные препараты. Так Ксения провела тревожную ночь и уснула только утром.

Подписчики поддержали любимицу, посоветовали ведущей больше отдыхать, учиться расслабляться и следить за режимом сна.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Бородиной умилил пользователей комплиментом супруге в купальнике.