Подозреваемая в убийстве 12-летнего мальчика в Подмосковье признала свою вину

Одна из несовершеннолетних подозреваемых в убийстве 12-летнего мальчика в Подмосковье признала свою вину и раскаивается в содеянном. Об этом ее отец рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам мужчины, ему известны мотивы дочери, однако раскрывать их он не стал. Отец обвиняемой также заявил, что никто из подруг не заставлял девочку совершать преступление, а во всем произошедшем, по его мнению, предстоит разобраться суду.

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского района в Подмосковье 12-летний Максим вышел на улицу поиграть, но домой так и не вернулся. Позже его обнаружили без признаков жизни в подвале заброшенного дома. На теле ребенка были многочисленные колото-резаные раны.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали двух несовершеннолетних девочек. По предварительной информации, один из возможных мотивов совершения преступления могло стать желание снять видео для челленджа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать погибшего Анжела Титова рассказала о последних часах жизни сына.

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