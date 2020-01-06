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Двое россиян и один индус похищены пиратами в Нигерии

, 20:27 | Марина Неруцких 76

Экипаж пиратского судна атаковал судно технического флота, занимавшееся прокладкой труб по дну моря.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka, Reinhold Tscherwitschke / CHROMO, West Coast Surfer, Stefan Puchner

Четыре человека убиты, двое ранены и трое похищены в результате атаки пиратов на нефтяной земснаряд AMBIKA у южных берегов Нигерии. Среди похищенных членов экипажа технического судна — двое россиян и один индус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sahara Reporters.

По данным издания, нападение было совершено ночью 2 января, однако известно о нем стало только сейчас. Пираты атаковали нигерийское судно, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов. Во время происшествия завязалась перестрелка — четыре сотрудника службы охраны судна AMBIKA были убиты, еще двое охранников получили ранения. Покидая земснаряд, пираты взяли в заложники трех человек, еще пять членов экипажа нападающие не тронули.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что захваченные пиратами у берегов Камеруна российские моряки вернулись домой.

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