Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

В поиске идеального партнера поможет знание о совместимости имен, пишет InStyle со ссылкой на астрологов.

Алина, Юлия, Елизавета, Анжела, Светлана

Обладательницы этих имен отличаются непростым характером из-за повышенной эмоциональности. Однако того же они ищут и в партнерах, поэтому им подойдут темпераментные мужчины, которые не заставят их скучать. Счастье этим девушкам принесут Александр, Владислав, Вячеслав, Дмитрий, Илья, Леонид, Руслан, Станислав.

Алла, Анна, Яна, Жанна

Обладательницы этих имен как раз нуждаются в сдержанном партнере, поскольку эти дамы умеют глубоко чувствовать и сопереживать. Больше всего им подойдут Антоны, Вадимы, Викторы, Анатолии, Владимиры, Игори, Константины, Павлы, Романы и Алексеи, которые дадут понять таким женщинам, что они действительно для них важны и любимы.

Вера, Екатерина, Надежда

Женщины, которые сдерживают свои эмоции и не показывают их возлюбленному. Несмотря на дистанцию, они жизнелюбивы и оптимистичны. Вера, Екатерина и Надежда выбирают мужчин тщательно, но все-таки сердцем. Самая большая совместимость у них с Алексеем, Борисом, Валерием, Владимиром, Игорем, Дмитрием, Михаилом, Николаем, Русланом, Станиславом, Филиппом.

Ксения, Анастасия, Софья, Анфиса

Женщины, которые привыкли жить на широкую ногу: если любят, то всем сердцем, если ненавидят — то обратно заслужить их доверия не удастся. Эти женщины — эмоциональные натуры, поэтому слишком гордым и себялюбивым мужчинам, таким как Петры и Михаилы с ними не по пути. Но знающие себе цену Максимы, Артемы, Антоны, Борисы, Вадимы, Викторы, Владимиры, Всеволоды, Игори, Константины, Никиты, Романы, Сергеи лучше всего подойдут дамам с бешеной энергетикой.

Ирина, Кира, Виктория, Нина

Обладательницы этих имен стараются соблюдать баланс между работой и личной жизнью, не отдавая предпочтение чему-то одному. Мужчин они выбирают равных себе, не собираясь кому-то подчиняться или, наоборот, быть главными в семье. Самые оптимальные кандидаты — Владимир, Георгий, Виктор, Герман, Евгений, Сергей.

Валентина, Галина, Елена, Евгения

Как и Ксения, Анастасия, Анфиса и Софья, эти женщины — из категории независимых и стремительных. Однако в глубине души они хотят тихого семейного счастья и спокойствия. Мужчинам рядом с ними нужен стойкий характер и запас огромного терпения. Укротить их смогут Егор, Игорь, Кирилл, Петр и Яков.

Наталья, Ольга, Татьяна, Дарья

У этих женщин частая смена настроения, а также наблюдается некая капризность. Мужчины, не выносящие шума и напора со стороны дамы, тут же убегут от таких. Смелые обладатели имен Андрей, Анатолий, Антон, Владимир, Виктор, Егор, Игорь, Никита, Олег, Роман и Сергей смогут смягчить нрав своих возлюбленных.

Марина, Мария, Маргарита, Тамара, Любовь, Людмила

Чувственные женщины, которые умеют влиять на мужчин, но пользуются этим в меру. Счастье им может дать мужчина, который видит их насквозь, не идет на поводу, но искренне любит: это Борис, Владимир, Дмитрий, Кирилл и Юрий.

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