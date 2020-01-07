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Путин присутствует на Рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

, 0:13 | Игорь Рязов Видео 258

Праздничную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве возглавляет патриарх Кирилл.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин присутствует на богослужении по случаю Рождества Христова в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

Глава государства выбрал Спасо-Преображенский собор для встречи Рождества и в прошлом году. В 2018-м он посетил в праздник одну из старейших церквей города на Неве — Симеоновскую на Моховой улице.

В предшествующие годы Рождество президент встретил в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода и в одном из сельских храмов Тверской области.

В эти минуты патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

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