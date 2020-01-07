Экс-солистка группы «Серебро» 34-летняя Ольга Серябкина поделилась с подписчиками неожиданным фото. Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в бюстгальтере из меха голубого цвета и снятом до пояса лыжном костюме. Для фотосессии звезда выбрала весьма оригинальную локацию — заснеженный склон.

«Не холодно», — дерзко подписала фото «горячая» красотка.

Instagram @seryabkina

Поклонники высоко оценили новый пост Ольги Серябкиной. Некоторые, правда, переживали — как бы их кумир не заболела, позируя на улице в таком легком «наряде». Однако большинство фанатов пришли в восторг от фото знаменитости в «меховом» лифе и ее соблазнительной фигуры.

«Как может быть холодно? И до меня твой жар доходит!»

«В меховом бюстгальтере?!»

«Не заболей только!»

«Шерстяной? Круто!» — написали фолловеры.

Новая публикация Ольги Серябкиной вызвала бурную реакцию в соцсети. Всего за сутки фотография набрала порядка 200 тысяч лайков и более 1,3 тысячи восторженных комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты раскритиковали Ольгу Серябкину за безвкусное сочетание платья и нижнего белья.