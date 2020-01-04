Фанаты раскритиковали Серябкину за безвкусное сочетание платья и нижнего белья

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина признана одной из самых сексуальных женщин страны. При этом ее внешний вид почти всегда вызывает жаркие споры среди поклонников, ведь Ольга любит демонстрировать свои пышные формы и надевать откровенные наряды.

Очередной лук звезды разделил мнения поклонников. В кадре девушка позирует в белом обтягивающем платье, а под ним видно нижнее белье черного цвета. Снимок поп-исполнительница разместила в своем Instagram-профиле.

«Лично я максимально отдыхаю и ничего не хочу делать. Ем, сплю, смотрю фильмы» — подписала пост звезда.

Подписчики внимательно рассмотрели кадр и были шокированы подобным цветовым сочетанием.

«Неужели не видно, что это смотрится безвкусно?»;

«Куда смотрят стилисты», — поинтересовались юзеры.

Instagram @seryabkina

Истинные фанаты Серябкиной не стали акцентировать внимание на ее образе, а просто написали ей комплименты в комментариях.

«Божество»;

«Ты как картина на холсте, так же единственна и истинно прекрасна»;

«Грация», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Серябкина позаигрывала с подписчиками, лежа в кровати.